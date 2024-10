Une nouvelle étude scientifique a révélé que la consommation quotidienne de quantités modérées à importantes de caféine pourrait réduire le risque de développer la maladie d’Alzheimer.

L’étude, menée par des scientifiques français et publiée dans la revue Science Alert, a confirmé que la caféine réduit les niveaux de certaines protéines spécifiques dans le liquide cérébrospinal, lesquelles sont associées à la maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont analysé les données de 263 personnes âgées de plus de 70 ans, souffrant de troubles cognitifs légers ou de la maladie d’Alzheimer entre 2010 et 2015.

L’équipe a évalué cliniquement les participants et réalisé un relevé détaillé de leur consommation d’aliments et de boissons tels que le café, le chocolat, le thé et les sodas, afin de mesurer la quantité de caféine absorbée chaque jour. Ils ont également procédé à des examens IRM de leur cerveau et recueilli des échantillons de sang et de liquide cérébrospinal.

Les chercheurs ont découvert que la consommation de plus de 200 milligrammes de caféine par jour (l’équivalent d’une tasse de café ou de thé) réduisait le risque de déclin cognitif et de perte de mémoire, tout en abaissant les niveaux de protéines liées à Alzheimer dans le liquide cérébrospinal.

L’étude a noté que « les personnes appartenant au groupe qui consommait très peu de caféine étaient 2,5 fois plus susceptibles de souffrir de troubles cognitifs légers avec des pertes de mémoire ou de la maladie d’Alzheimer, par rapport à celles qui consommaient plus de 200 milligrammes par jour. »

Une analyse approfondie des protéines dans le liquide cérébrospinal des participants a révélé « des différences significatives dans les concentrations de certaines formes de protéines bêta-amyloïdes, associées à Alzheimer. Ceux qui consommaient moins de caféine présentaient des concentrations plus élevées de ces protéines que ceux qui en consommaient des quantités modérées à importantes. »

Toutefois, l’étude met en garde contre la consommation de caféine en fin de journée, car cela peut perturber le sommeil, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la santé neurologique à long terme.

Elle souligne également que la consommation excessive de chocolat et de boissons énergisantes augmente le taux de sucre dans le sang, ce qui représente un risque pour la santé cognitive.