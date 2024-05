Le projet DiAlz, qui s’étend de 2024 à 2026, représente une étude innovante visant à identifier les biomarqueurs associés au développement de la maladie d’Alzheimer chez les personnes atteintes de diabète de type 2, a indiqué Rim Kefi, maître de conférence et cheffe de l’équipe de recherche au Laboratoire de recherche “génomique biomédicale et oncogénétique” et responsable du service de typage génétique à l’Institut Pasteur de Tunisie, dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce projet vise à mieux comprendre les changements physiologiques associés au développement de la maladie d’Alzheimer chez les patients diabétiques, et les résultats de cette recherche aideront à développer une stratégie nationale pour la détection précoce de la maladie d’Alzheimer.

Elle a ajouté que les résultats de ce projet permettront de réduire les conséquences sanitaires, psychologiques et économiques de la maladie d’Alzheimer sur les patients et leurs familles, révélant qu’à ce jour, 30 personnes ont été génotypées en collaboration avec l’équipe de recherche de l’Institut Pasteur de Paris, afin d’identifier des biomarqueurs précoces associés au développement de la maladie d’Alzheimer chez les patients atteints de diabète de type 2.

Elle a invité les personnes âgées de 55 à 75 ans à participer au projet en contactant 99091432 ou en envoyant un courriel à dialzproject@gmail.com.