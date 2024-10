Les Aigles de Carthage vont disputer un match crucial pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Cette rencontre, comptant pour la 4ème journée des éliminatoires, s’annonce décisive pour les Tunisiens qui visent une place parmi les 24 équipes sélectionnées pour la phase finale au Maroc.

Après avoir perdu leur dernier match à domicile, les joueurs tunisiens ont à cœur de confirmer leur bonne dynamique et de se rapprocher un peu plus de leur objectif. Les Comores, quant à elles, chercheront à créer la surprise et à compliquer la tâche aux Aigles de Carthage.

Cette compétition déterminera les 24 équipes qui participeront à la 35e édition du plus grand événement sportif africain, prévu au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Composition probable de la Tunisie :