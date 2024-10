L’équipe nationale de football d’Algérie affrontera le Togo ce lundi au stade de Kégué à Lomé dans le cadre de la 4e journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Après une victoire convaincante 5-1 à Annaba, les “Verts” visent une qualification anticipée en remportant ce match, ce qui leur permettrait de ne pas attendre les dernières rencontres prévues en novembre. Avec 9 points au compteur, l’Algérie est confortablement en tête du groupe E, devançant son principal rival, la Guinée équatoriale, de cinq points.

Bien que les Togolais soient en difficulté après leur défaite, ils chercheront à se rattraper et rester dans la course à une éventuelle qualification. Côté algérien, malgré les absences des défenseurs Mohamed Farsi et Jaouen Hadjam, le sélectionneur Vladimir Petkovic dispose d’un effectif solide. Il envisage néanmoins quelques ajustements défensifs, ayant noté des faiblesses lors du match aller, malgré la large victoire. L’objectif des Algériens est double : assurer la qualification pour la CAN 2025 et continuer sur leur bonne dynamique.

Le Togo, battu sèchement pour la première fois dans ces qualifications, doit impérativement réagir sous peine d’élimination. Le sélectionneur togolais, Nibombé Daré, a insisté sur l’importance d’analyser les erreurs du match précédent pour préparer au mieux la rencontre de lundi. Le trio arbitral pour ce match sera composé de Congolais, avec Jean-Jacques N’dala Ngambo comme arbitre principal.

Pendant ce temps, dans l’autre rencontre du groupe E, la Guinée équatoriale, deuxième avec 4 points, affrontera le Libéria, dernier avec 1 point.

Seuls les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025, tandis que le pays hôte qualifie directement une seule équipe dans sa poule.