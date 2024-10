Jannik Sinner a écrit une nouvelle page de l’histoire du tennis en remportant le Masters 1000 de Shanghai. L’Italien, âgé de seulement 22 ans, a dominé Novak Djokovic en finale, s’imposant en deux sets serrés : 7-6 (7/4), 6-3. Cette victoire consacre l’ascension fulgurante du jeune prodige italien, qui s’assure ainsi de terminer l’année à la place de numéro un mondial.

Sinner a démontré une maîtrise impressionnante de son jeu, combinant puissance et précision. Il a su neutraliser le jeu varié de Djokovic et saisir les opportunités pour remporter des points cruciaux. Cette victoire marque également la quatrième fois que l’Italien bat le Serbe lors de leurs cinq dernières confrontations, confirmant ainsi sa suprématie sur ce rival de prestige.

Avec ce troisième titre de Masters 1000 de la saison, Sinner s’impose comme l’un des grands favoris pour les prochaines années. Son jeu élégant et efficace séduit de plus en plus de fans à travers le monde.