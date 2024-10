Le gouvernement britannique a annoncé un investissement privé de plus de 24 milliards de livres sterling dans des projets d’énergie verte. Cet investissement, provenant principalement de grands acteurs internationaux comme Iberdrola, Orsted et Greenvolt, vise à stimuler la croissance économique et à créer des milliers d’emplois au Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer a salué cet engagement comme un “énorme vote de confiance” pour sa politique en faveur de la croissance durable.

Les investissements sont concentrés sur les énergies renouvelables, notamment l’éolien en mer, et s’inscrivent dans la stratégie énergétique verte du gouvernement. Celle-ci inclut la création d’une entreprise publique, Great British Energy, qui sera chargée de promouvoir la production d’énergie propre. Le gouvernement a également approuvé plusieurs projets d’énergie renouvelable en septembre, renforçant ainsi ses efforts pour atteindre ses objectifs climatiques.

Ces annonces interviennent à quelques jours d’un sommet sur l’investissement prévu le 14 octobre, que le gouvernement espère utiliser comme levier pour faire du Royaume-Uni un leader mondial de l’innovation énergétique.

Ce sommet, ainsi que des projets complémentaires comme un investissement de 21 milliards de livres dans la capture de carbone, marquent la volonté du pays d’atteindre ses objectifs climatiques et de promouvoir une croissance économique durable dans toutes les régions du Royaume-Uni.