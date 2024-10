La sélection tunisienne senior de tennis de table a entamé sa participation au championnat d’Afrique qui se tient à Addis-Abeba en Ethiopie du 12 au 19 octobre en cours par deux victoires dans la compétition par équipes, après avoir battu l’Ethiopie 3-2 et l’Angola 3-0 dans le groupe D.

En marge de la compétition, le vice-président de la Fédération tunisienne de tennis de table (FTTT), Abderrahmane Abdelli, a assuré que l’équipe de Tunisie a ainsi assuré sa qualification pour les quarts de finale de la compétition par équipes, avant même de disputer son troisième match contre le Soudan prévu dimanche.

Dans une déclaration à la TAP, il a expliqué que la sélection nationale jouera une place au podium, d’autant plus qu’elle compte des éléments jeunes et de haut niveau, avec à leur tête le champion d’Afrique Wassim Essid, sur qui tous les espoirs ont été placés pour une médaille d’or en individuel.

Selon Abdelli, la Tunisie est représentée par une délégation composée de trois athlètes, Wassim Essid, Mohamed Amine Khalloufi et Firas Chaieb, et sera en lice dans les compétitions par équipes, en double et en simple.