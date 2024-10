La demande nationale de produits pétroliers a enregistré une hausse de 2%, durant les huit premiers mois de 2024 pour se situer à 3039 ktep, selon le Bulletin de la Conjoncture Energétique, publiée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

En fait, la demande des essences a évolué positivement de 11%, alors que ceux du gasoil et du jet d’aviation ont augmenté de 4%. En revanche, la demande du fuel et du coke de pétrole ont régressé respectivement de 8% et de 15%.

La structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin août 2023 et fin août 2024 à l’exception de quelques produits notamment le petcoke dont sa part est passée de 12% à 1% et les essences dont leur part est passée de 18% à 20% durant la même période.

Pour ce qui est de la consommation de carburants routiers, elle a enregistré une augmentation de 6%. Elle représente 65% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de GPL enregistré entre fin août 2023 et fin août 2024, une hausse de 2%. La consommation de coke de pétrole (utilisé exclusivement par les cimenteries) a diminué de 15%.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une hausse de 4% à fin août 2024 par rapport à l’année précédente.

La demande totale de gaz naturel a baissé de 2%, à 3131 ktep. La demande pour la production électrique et celle pour la consommation finale ont régressé de 2%.

Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (72% de la demande totale à fin août 2024). La production électrique est en effet basée sur le gaz naturel à 95%.

La baisse de la demande du secteur électrique est expliquée par la limitation de la disponibilité du gaz naturel.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a diminué de 2%, à 888 ktep. La demande des clients moyenne et basse pression a enregistré une quasi stabilité et celle des clients haute pression a enregistré une diminution de 7%.