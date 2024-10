Le 11 octobre 2024, l’équipe nationale de Tunisie a essuyé sa première défaite dans les qualifications à la CAN 2025, face à une équipe des Comores pleine d’ambition. Ce revers inattendu, survenu à Radès, complique la tâche des Aigles de Carthage, pourtant favoris, et bien placés pour se qualifier après le nul (1-1) entre Madagascar et la Gambie.

Dès les premières minutes, les Comores se sont montrées entreprenantes en mettant la défense tunisienne sous pression. Toutefois, la Tunisie a rapidement repris le dessus. Les attaques tunisiennes, menées notamment par Ferjani Sassi, ont failli aboutir à l’ouverture du score à la 17e minute, mais le gardien comorien Pandor a brillamment dévié un tir qui a finalement rebondi sur la barre. Raed Bouchnida a ensuite manqué une opportunité de remettre le ballon à son capitaine, Youssef Msakni, bien positionné pour marquer.

En dépit de plusieurs tentatives tunisiennes, la première mi-temps s’est achevée sur un score vierge (0-0), avec une domination stérile des Aigles de Carthage. En seconde période, les Comores ont rapidement montré leur capacité à surprendre. À la 63e minute, Said Ahamada a ouvert le score, profitant d’une passe décisive de Faiez Selemani, l’homme fort de l’équipe comorienne.

Face à cette situation inattendue, le sélectionneur tunisien Faouzi Benzarti a multiplié les changements, introduisant Hannibal Majbri et Ilyes Sekhiri, pour tenter de relancer son équipe. Cependant, les Comores ont maintenu leur solidité défensive, empêchant la Tunisie de trouver des solutions offensives efficaces.

Les dernières minutes du match ont été marquées par un tir puissant de Selemani, qui a frappé la barre, et par une occasion manquée par Hamza Rafia à la 90e+1, sur une remise de la tête de Nader Ghandri. La Tunisie n’a pas réussi à égaliser et le match s’est terminé sur une victoire 1-0 pour les Comores.

Ce résultat relance les Comores dans la course à la qualification pour la CAN 2025, tandis que la Tunisie devra se ressaisir pour sécuriser sa place dans le tournoi.