Le conseil des ministres, réuni, jeudi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, au nom du président Kais Saïed, s’est penché sur l’examen et l’approbation d’une série de projets de loi et de décret à caractère économique et financier.

Dans le cadre de cette réunion, le conseil a approuvé le projet de loi de finances pour l’année 2025, lequel comporte une série de mesures d’ordre financier visant à consacrer la justice fiscale, à renforcer le pouvoir d’achat, à stimuler l’investissement, à poursuivre la consolidation des fondements de l’Etat social et à consolider la soutenabilité des finances publiques.

Ce projet de loi tend également à soutenir l’inclusion financière et économique des groupes à faibles revenus et des personnes handicapées, à promouvoir la culture de l’entrepreneuriat et à booster l’initiative privée chez les jeunes et les femmes.

Le projet de loi de finances pour 2025 a en outre approuvé une série de mesures incitatives en faveur des start-ups.

Ces mesures s’inscrivent dans la logique de promouvoir l’accès au financement des PME, de soutenir la création d’entreprises privées, de booster les investissements, notamment dans les domaines de la dé-carbonisation, de l’économie verte, bleue et circulaire, des énergies renouvelables.

Autant de mesures tendant à intégrer autant que possible l’économie parallèle et à lutter contre le phénomène de l’évasion fiscale.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer au parachèvement de la mise en place des institutions et de concevoir des stratégies sectorielles de développement intégrant des projets d’infrastructure.

Le Conseil a examiné le projet d’équilibre économique de 2025 qui vient dresser un état des lieux de la situation économique actuelle du pays et établir les scénarios à prévoir pour concrétiser les priorités d’accélération du rythme de développement et d’amélioration des conditions de vie des citoyens.