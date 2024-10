La santé mentale et le travail sont étroitement liés, un environnement de travail aux conditions favorables contribue à la santé mentale, offrant un but et une stabilité. À l’inverse, de mauvaises conditions de travail peuvent nuire au bien-être mental, réduisant la satisfaction professionnelle et la productivité.

Les travailleuses et travailleurs sont exposés à des risques pour leur santé mentale

Les travailleuses et travailleurs sont exposés à divers risques pour leur santé mentale, tels que la discrimination, de mauvaises conditions de travail ou une autonomie limitée. Celles et ceux qui occupent des emplois peu rémunérés ou précaires sont souvent plus exposés aux risques psychosociaux, faute de mesures de protection suffisantes.

Conséquences à l’échelle individuelle

S’ils ne sont pas traités, les problèmes de santé mentale peuvent nuire à la confiance en soi, réduire la satisfaction professionnelle et limiter l’aptitude à travailler. Ils affectent non seulement les individus concernés, mais aussi leur famille et les personnes qui s’occupent d’eux.

Répercussions plus vastes sur le travail et la société

Une mauvaise santé mentale diminue les performances, augmente l’absentéisme et entraîne des mouvements de personnel. À l’échelle mondiale, la dépression et l’anxiété sont responsables de la perte d’environ 12 milliards de jours de travail chaque année, dont les coûts sociétaux et économiques sont considérables.

La stigmatisation crée des obstacles à l’emploi

La stigmatisation et la discrimination empêchent les personnes ayant des problèmes de santé mentale de demander de l’aide ou de conserver un emploi. Les employeurs peuvent réduire ces obstacles grâce à la formation, à la sensibilisation et à la collaboration avec des personnes ayant une expérience concrète des problèmes de santé mentale.

Aider les travailleuses et travailleurs à s’épanouir

Les employeurs devraient prévoir des aménagements raisonnables pour les membres de leur personnel ayant des problèmes de santé mentale, par exemple des horaires souples, des réunions de soutien régulières et un espace de stockage des médicaments. Ces mesures d’adaptation aideront les travailleuses et travailleurs à rester productifs et motivés.

Former les personnels d’encadrement à favoriser la santé mentale

Les employeurs devraient former les personnels d’encadrement à reconnaître et à gérer les facteurs de stress en milieu professionnel. Grâce à une telle formation, les personnels d’encadrement pourront soutenir efficacement leurs équipes et contribuer à créer un environnement de travail plus sain et plus favorable.

L’action et la collaboration des pouvoirs publics sont essentielles

Les pouvoirs publics, les employeurs et les organisations de représentation professionnelle doivent travailler main dans la main pour définir des politiques qui préviennent les risques pour la santé mentale, favorisent le bien-être et créent des environnements de travail favorables où la santé mentale est prioritaire.

Prendre soin de sa santé mentale

S’il incombe au premier chef aux pouvoirs publics et aux employeurs de protéger et de promouvoir la santé mentale au travail, chacun et chacune peut agir pour favoriser son propre bien-être. Apprenez à appliquer des techniques antistress et gardez un œil sur l’évolution de votre santé mentale. Au besoin, demandez de l’aide à un ami ou une amie, à un ou une membre de votre famille, à un ou une collègue, à votre responsable ou à un professionnel ou une professionnelle de la santé en qui vous avez confiance. (Source: OMS)