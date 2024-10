Des spécialistes en santé mentale ont appelé à la nécessité de favoriser la prise en charge psychologique en milieu de travail afin de réduire les risques de stress et d’anxiété qui peuvent affecter le rendement des travailleurs.

A l’occasion la journée mondiale de la santé mentale, placée cette année par l’OMS sous le thème ” la santé mentale en milieu de travail”, ces spécialistes ont affirmé que l’environnement professionnel peut impacter positivement ou négativement la santé mentale des travailleurs.

De ce cadre, le président de l’association tunisienne de médecine de travail Nizar Laadhari a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que les congés de maladie de longue durée pour des raisons psychiques ont connu une nette augmentation dans le secteur public en Tunisie et sont liées principalement à l’environnement de travail.

Il a relevé que le manque de ressources humaines et la surcharge de travail a abouti à une conduite non proactive, des absences pour maladie et un stress permanent en milieu professionnel.

De son côté, le psychologue Tarak Saidi a souligné la nécessité de créer des services de médecine de travail dans tous les établissements publics, dotés obligatoirement de psychologues qui seront chargés d’assurer l’accompagnement et la prise en charge psychologique des employés.

Et d’ajouter:” la santé mentale impacte la performance, la productivité et le rendement des employés et constitue un facteur de réussite pour l’entreprise”.

Dans ce contexte, Saidi a évoqué l’importance de promouvoir les activités sociales et culturelles en milieu professionnel qui contribuent à l’épanouissement des employés, au renforcement des liens au sein de l’équipe et à l’amélioration de la productivité.

A l’occasion de cette journée qui coincide avec le 10 octobre de chaque année, l’OMS a appelé les pouvoirs publics, les organisations qui représentent les travailleurs et les employeurs ainsi que les acteurs responsables de la santé mentale des travailleurs, à la nécessité de contribuer à l’amélioration de la santé mentale au travail en prenant des mesures pour éviter les problèmes de santé d’origine professionnelle, protéger et promouvoir la santé mentale au travail, aider les travailleurs ayant des problèmes de santé mentale à participer et à s’épanouir au travail et créer un environnement propice au changement.