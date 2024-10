Le nombre des compétences tunisiennes recrutées à l’étranger dans le cadre de la coopération technique a baissé de 10% du début de l’année 2024 jusqu’au 30 septembre, par rapport à la même période de l’année dernière, selon des statistiques publiées mercredi par l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT).

De janvier au 30 septembre 2024, 2935 compétences Tunisiennes ont été embauchées à l’étranger, contre 3257 durant la même période en 2023.

L’Allemagne et le Canada figurent en tête de liste des pays de destination, avec 542 recrutements en Allemagne, et 520 recrutements au Canada, suivis par le sultanat d’Oman avec 401 recrutements, la France (307) et l’Arabie saoudite (306), outre 859 recrutements répartis dans d’autres pays.

Le secteur de la santé a enregistré le recrutement de 1 022 cadres médicaux et paramédicaux, soit 41 % du nombre total des recrutements, suivi du secteur de l’éducation avec 757 recrutements, de l’administration (221), des activités culturelles, sportives et sociales (176), des services (129), du transport et de la logistique (110), et de l’informatique (100).

Au 30 septembre, le nombre total de collaborateurs et d’experts envoyés par l’ATCT s’élève à 26 244, dont 65 % dans les pays arabes, 28 % en Europe et 12 % au Canada.