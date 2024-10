« Le scénario météorologique le plus probable pour la période d’Octobre-Novembre-Décembre (OND) 2024, indique une saison globalement plus chaude que la normale en Tunisie avec une probabilité plus élevée sur l’est et le sud du pays, selon le “Bulletin de prévision saisonnière”, publié sur le site de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Toutefois, « aucun scénario ne se dégage sur tout le pays pour le trimestre septembre-octobre-novembre 2024. Cela ne prévient pas la possibilité d’épisodes ponctuels de pluviométrie localement importante » a précisé l’INM.

Les dernières prévisions indiquent également une forte probabilité que des conditions de La Niña se développent d’ici l’hiver boréal (71% de probabilité). La Niña est un phénomène climatique caractérisé par un refroidissement anormal des eaux de surface dans l’océan Pacifique équatorial. Ce phénomène est l’opposé d’El Niño, qui implique un réchauffement de ces mêmes eaux. La Niña influence fortement le climat mondial, provoquant généralement des conditions météorologiques plus fraîches et plus humides dans certaines régions, tandis que d’autres peuvent connaître sécheresse et chaleur.

Pour rappel, l’INM avait pointé, dans son précédent bulletin saisonnier, des températures au-dessus des normales saisonnières sur tout le territoire tunisien pendant la période de Juillet-Août-Septembre (JAS) 2024. Le mois de juillet 2024 a été le 3ème mois de juillet le plus chaud depuis 1950, derrière juillet 2003 (+2,2°C) et juillet 2023 (+3,9°C), avec une température moyenne générale supérieure à la moyenne de référence (1991-2020) de 1,7°C.

L’observatoire européen Copernicus, avait aussi révélé, dans son bulletin climatique mensuel publié début septembre 2024, que l’été 2024 (juin-août) a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, dépassant de 0,69°C la moyenne 1991-2020 pour ces trois mois, et surpassant le précédent record de juin-août 2023 (0,66°C).