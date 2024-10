Le rapport annuel d’activités de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) de 2023 a enregistré le recrutement de 541 demandeurs d’emploi à l’étranger.

La France occupe la première position en terme de recrutements, avec l’embauche de 202 demandeurs d’emploi dans le secteur du tourisme, de l’agriculture et de l’entretien mécanique, suivie du Canada (163 opérations d’emploi) dans toutes les spécialités mécaniques, de l’Allemagne (100) dans le secteur de l’ infirmerie, et de l’Italie (40) dans le secteur du bâtiment.

Ces recrutements ont été effectués dans le cadre de la mise en œuvre d’accords de coopération conclus entre l’Agence et des organisations françaises telles que la « Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de France » et l’« Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de France », ainsi que d’accords de coopération avec la partie allemande dans le cadre du projet Triplewin, qui vise à recruter des infirmières pour travailler en Allemagne.

L’année 2023 a également vu la conclusion d’un accord de coopération entre l’Agence et l’Association nationale italienne des constructeurs du bâtiment le 31 octobre 2023, en vertu duquel 40 spécialistes du secteur ont été recrutés en Italie.