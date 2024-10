Le ciel sera partagé entre soleil et nuages. Les régions nord seront particulièrement concernées par une météo changeante, avec des nuages menaçants pouvant donner lieu à des averses localisées et quelques orages en cours d’après-midi.

Le vent, soufflant principalement du sud, sera assez fort, surtout près des côtes et en altitude. En fin de journée sur les régions du nord.

La mer sera très agitée, rendant les activités nautiques déconseillées.

Les températures seront en légère hausse, avec des valeurs comprises entre 28°C et 35°C sur la moitié nord et les côtes sud. L’intérieur du pays connaîtra des températures plus élevées, oscillant entre 35°C et 39°C.