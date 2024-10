Lors de l’élection présidentielle, plusieurs gouvernorats tunisiens ont connu des taux de participation variés. À Gabès, le taux de participation s’est établi à 25,41 %, selon Habib Hammad, membre de l’Instance Régionale Indépendante pour les Élections (IRIE). Ce dernier a qualifié ce taux de “respectable”, notamment grâce à la participation de différents groupes d’âge, avec un afflux notable après 16h00, jusqu’à la clôture des bureaux de vote à 18h00. Aucun incident majeur n’a été signalé, selon les observateurs, notamment l’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des Élections (ATIDE), qui a jugé le déroulement du scrutin normal.

Dans le gouvernorat de Béja, le taux de participation préliminaire est estimé à plus de 20 %. Sofiène Mekni, président du bureau régional d’ATIDE, a indiqué que ce taux variait entre les 177 bureaux de vote de la région. Par exemple, au bureau de vote de l’école Avenue Habib Bourguiba, le taux a dépassé 30 %, tandis que dans d’autres bureaux, il ne dépassait pas 10 %. Le gouvernorat de Béja compte 255 843 électeurs.

À Kébili, le taux de participation a atteint près de 30 %, selon Abdeljabbar Jedid, chef de l’IRIE. Au total, 40 152 électeurs sur les 130 068 inscrits se sont rendus aux urnes. Kébili comprend 92 centres et 152 bureaux de vote. Le scrutin a été marqué par une participation plus importante des jeunes en fin de journée, tandis que les personnes âgées étaient plus présentes dès l’ouverture des bureaux à 8h00.

À Ariana, le taux de participation a atteint 31,6 % à la fermeture des bureaux à 18h00. Ce taux avait évolué de manière significative tout au long de la journée, passant de 11 % à 13h00 à 20 % vers 15h00. L’IRIE d’Ariana a également confirmé l’afflux d’électeurs jusqu’à la clôture du scrutin. Ce gouvernorat compte 440 292 électeurs répartis dans 113 centres et 401 bureaux de vote.

L’élection présidentielle s’est ainsi déroulée de manière ordonnée dans ces gouvernorats, malgré des taux de participation différents, et sans incidents majeurs.