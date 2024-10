Kamel Sahnoun, doyen des ingénieurs tunisiens, a tiré la sonnette d’alarme lors de son intervention sur Diwan FM. Il dénonce les salaires dérisoires proposés aux ingénieurs, tant dans le secteur public que privé, qui ne reflètent en rien leur apport crucial à l’économie nationale.

Selon lui, la Tunisie doit s’inspirer des pays d’Asie de l’Est qui ont su valoriser leurs compétences en ingénierie, leur permettant ainsi de se développer rapidement. Pour ce faire, il préconise une revalorisation salariale significative, une amélioration des conditions de travail et un environnement d’investissement plus attractif.

Sahnoun souligne également l’importance d’éradiquer la bureaucratie qui freine l’innovation et le développement. Il appelle à la mise en place de fonds dédiés pour attirer et retenir les compétences, tout en soulignant le fossé salarial considérable entre les ingénieurs tunisiens et leurs homologues marocains.