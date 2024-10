Enactus Tunisia vient de remporter le titre de champion du monde de la Enactus world Cup 2024 qui s’est tenue du 2 au 4 octobre à Astana- Kazakhstan. Enactus Tunisie était représentée par son équipe Enactus TBS qui a brillamment participé à ce grand challenge international avec deux projets : SucSeed et Bovita :

Bovita est un projet qui propose des produits 100 % naturels se basant sur la phytothérapie pour traiter et prévenir la mammite des glandes mammaires chez les bovins.

Sucseed offre une gamme de produits sans gluten pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, comprenant de la farine, des biscuits, des cookies et du couscous.

Pendant le premier tour, Enactus Tunisia a éliminé les équipes du Kenya et de l’Azerbaïdjan.

En demi-finale, elle s’est imposée face à l’Afrique du Sud, Hong Kong et l’Australie avant d’atteindre la grande finale où elle a affronté l’Allemagne, le Maroc et la Corée du Sud.

En parallèle et dans le challenge Action With Africa powered by GIZ, Enactus Tunisia et son équipe Enactus Université de Gafsa s’est distinguée en décrochant la 3ème place avec son projet Canz, une solution innovante qui conçoit et commercialise des cubes en PLA, 100 % naturels et biodégradables, permettant d’économiser l’eau dans le secteur agricole, en particulier pour les arbres fruitiers.

Dans le cadre de ce challenge, d’autres équipes tunisiennes ont également été primées :