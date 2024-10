Jalel Karoui, président de la commission des finances au Conseil national des régions et des districts, a annoncé la participation de cette commission à une instance conjointe avec l’Assemblée des représentants du peuple pour débattre de la loi de finances, conformément au décret n°1 du 13 septembre 2024.

Lors d’une déclaration ce vendredi 4 octobre 2024 sur Expressfm, Karoui a précisé que cette commission, composée de 12 membres, s’appuie sur une analyse rigoureuse et objective des données financières grâce à une expertise spécialisée et une méthodologie scientifique.

Il a affirmé que six sessions ont déjà eu lieu pour préparer les discussions autour de la loi de finances de 2025, démontrant ainsi l’engagement de la commission à servir les intérêts du pays et de ses citoyens. Les membres ont également examiné les rapports de la commission des finances de l’Assemblée pour l’année précédente, dans le but d’évaluer les performances financières et d’en tirer des leçons pour optimiser le travail futur.

Karoui a également mis en avant la consultation d’experts scientifiques et économiques afin de prendre des décisions éclairées et solides. Il a souligné que l’approbation de la loi de finances requiert l’accord des deux conseils concernés.

Parmi les propositions étudiées, Karoui a mentionné des mesures touchant au développement économique, aux investissements en Tunisie, à l’ouverture vers de nouveaux marchés, à la réduction de la dette, ainsi qu’à l’allocation de fonds pour renforcer les infrastructures, soutenir le secteur agricole, relancer les capacités de production extractive et accélérer la mise en œuvre des grands projets. La transition énergétique figure également parmi les priorités.