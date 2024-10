Le programme d’incubation “Cap Bon Innov”, initiative régionale collaborative entre quatre partenaires, tant publics que privés, notamment l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cedria et Coworky, premier espace de coworking à Nabeul, lance un deuxième cycle d’incubation au profit des porteurs d’idées innovantes de la région du Cap Bon.

A cet effet, un appel à candidature a été récemment lancé par les organismes porteurs de cette initiative à l’adresse des porteurs d’idées innovantes et ayant un fort potentiel de croissance pour la région du Cap Bon, des chercheurs, des startups, des étudiants et des très petites entreprises (TPE) intéressés par cette opportunité. Les candidatures doivent être soumises avant le 14 octobre 2024 en remplissant ce formulaire de candidature.

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, de formations spécialisées et d’un accès à un réseau d’experts pour concrétiser leurs projets.

“Cap Bon INNOV” est un projet qui s’intègre dans le cadre du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France. Ce programme a pour objectif la création d’un écosystème local de l’innovation qui permettra d’animer et mettre en interaction un réseau d’acteurs locaux dans la région du Cap Bon ayant chacun son rôle à jouer dans le processus d’innovation.