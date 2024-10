Les marchés de gros dans le gouvernorat de Nabeul sont, d’ores et déjà, approvisionnés en pommes de terre, à partir du stock régulateur à raison de 80 tonnes par semaine.

Le directeur régional du commerce, Samir Khalfaoui a indiqué, mercredi, à l’Agence TAP que cette mesure vise à répondre à la forte demande en pommes de terre qui connait une pénurie, en cette période, sur le marché local.

Il a ajouté que les prix de vente dans les entrepôts sont fixés à 1350 dinars le kilo, 1600 dinars pour la vente en gros et 1900 dinars pour la vente en détails.

Khalfaoui a souligné que 270 infractions économiques ont été relevées, en septembre dernier, dans les secteurs des fruits et légumes, des produits alimentaires, des viandes, œufs et volailles et des boulangeries.

Dans ce cadre, des quantités de lait (96 litres), de farine subventionnée (133 quintaux), d’huile végétale subventionnée (336 litres), de farine (900 kg) et de sucre (7373 kg) ont été saisies.