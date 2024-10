La BIAT passe à une nouvelle étape de sa transformation digitale et lance sa nouvelle offre MyBIAT Corporate. Conçue pour proposer une expérience digitale sur-mesure aux entreprises et groupes d’affaires, cette nouvelle solution sera enrichie continuellement de nouvelles fonctionnalités afin de l’adapter aux besoins spécifiques des clients et de répondre à leurs attentes en constante évolution.

Après le lancement réussi de son offre digitale MyBIAT Retail, destinée à sa clientèle de particuliers et professionnels et comptant à ce jour plus de 370 000 utilisateurs actifs, la BIAT poursuit sa transformation digitale avec le lancement de sa nouvelle solution digitale MyBIAT Corporate. MyBIAT Corporate est destinée à l’ensemble de la clientèle entreprises et groupes d’affaires leur permettant une gestion plus efficace de leur activité bancaire et en toute sécurité. La BIAT marque ainsi une étape cruciale dans sa stratégie de développement digital à travers une offre innovante, riche et conçue sur mesure pour s’adapter à toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles et leurs activités.

Représentant plus qu’une simple plateforme bancaire en ligne, MyBIAT Corporate est le fruit d’une étroite collaboration entre la BIAT et sa clientèle entreprises. Elle a été conçue selon une démarche participative, à l’instar de MyBIAT Retail, dans le but de garantir une solution parfaitement adaptée aux attentes et aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Ainsi, à la suite d’entretiens et de focus groupes organisés par la banque, des clients chefs d’entreprises, responsables financiers et autres ont pu contribuer à imaginer et tester les fonctionnalités et parcours de la première version de l’offre.

Aujourd’hui, forte d’un périmètre fonctionnel riche grâce à l’adhésion à la phase de bêta-test de plus de 2 200 TPME et 200 grandes entreprises, MyBIAT Corporate met à la disposition de sa clientèle une formule classique avec un périmètre fonctionnel de premier niveau ainsi que des profils utilisateurs standards et une formule Premium enrichie par des modules optionnels concernant les opérations de masse telles que les virements multiples ou encore la gestion des habilitations personnalisées, adaptée à chaque besoin d’entreprise.

MyBIAT Corporate a été pensée pour offrir une expérience fluide et agréable aux utilisateurs ; des menus simplifiés, un design ergonomique et une navigation intuitive leur permettent de gérer facilement leurs opérations quotidiennes, quelles que soient leurs complexités et avec un minimum de clics.

MyBIAT Corporate propose une multitude de fonctionnalités allant de la consultation des comptes, des placements et des dossiers AVA (Allocations pour Voyages d’Affaires) au suivi des titres de commerce extérieur, des chèques et effets avec également l’assistance en cas d’information ou réclamation. De plus, le téléchargement de documents afférents aux comptes de l’entreprise cliente est offert avec une ancienneté allant jusqu’à 12 mois.

Appelée à évoluer, MyBIAT Corporate sera régulièrement enrichie notamment par les suggestions recueillies auprès des entreprises utilisatrices.

Au-delà de sa richesse fonctionnelle, MyBIAT Corporate offre un très haut niveau de sécurité et de maîtrise à l’entreprise grâce aux protocoles de sécurité technique mis en place, à la double validation des opérations et à la gestion personnalisable des habilitations.

La BIAT a intégré la transformation digitale dans une stratégie ambitieuse visant à moderniser ses services et à optimiser l’expérience client. En mettant en place des solutions numériques innovantes telles que MyBIAT, la banque entend offrir à ses clients des services de banque à distance entièrement repensés, simplifiés, adaptés à leurs besoins et bénéficiant d’une certification en matière de sécurité, accordée par des cabinets tunisiens et internationaux.

Informations pratiques :

Le détail des fonctionnalités offertes par MyBIAT Corporate est disponible sur le site web dédié : www.mybiat-corporate.tn

Comment bénéficier de MyBIAT Corporate ?

Il suffit de se présenter à l’agence BIAT du client pour signer la convention d’adhésion à l’offre MyBIAT Corporate, créer les profils et habilitations conformément au besoin de l’entreprise et avoir par la suite le lien d’auto-souscription lui permettant d’y accéder.

Comment accéder à MyBIAT Corporate après avoir effectué l’auto-souscription ?

A partir d’un ordinateur, MyBIAT Corporate web est accessible sur le lien : https://onlinecorporate.mybiat.tn ou via l’accès privé à travers le site web : www.mybiat-corporate.tn

A partir d’un smartphone, MyBIAT Corporate mobile est accessible sur les 3 stores (Google Play, AppStore et AppGallery)

Pour tout besoin d’information ou d’assistance, contactez la BIAT :

Par téléphone au 31 31 20 72

Par E-mail : cmybiatcorporate@biat.com.tn

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn