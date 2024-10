La Tunisie sera soumise à un temps instable cet après-midi, notamment dans les régions ouest du nord et du centre. Des nuages denses et des cellules orageuses sont attendus, accompagnés de pluies parfois intenses et de possibles chutes de grêle. Ces précipitations s’étendront progressivement vers les régions Est.

Le vent soufflera fort, atteignant jusqu’à 70 km/h en rafales sous les orages, surtout près des côtes. À l’intérieur du pays, il sera plus modéré mais pourra tout de même atteindre 30 km/h.

La mer sera agitée par endroits, surtout en raison du vent.

Les températures resteront élevées, avec des maximales oscillant entre 28 et 37°C.