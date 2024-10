Avec 21 filiales à travers le monde et plus de 2.200 collaborateurs, le laboratoire français Mayoly se positionne comme un acteur clé dans le secteur de la santé, spécialisé dans les traitements de gastroentérologie, rhumatologie, ORL et médecine générale.

Dans le cadre de son expansion internationale, Mayoly a récemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle filiale en Tunisie, renforçant ainsi sa présence en Afrique du Nord et son engagement à fournir des solutions de santé de qualité.

Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants du marché tunisien tout en contribuant au développement du secteur pharmaceutique local.