Le 1er octobre 2024, Bassem Ennaifer, analyste financier, a révélé dans une déclaration à radio ExpressFM, que les créances de la Banque centrale de Tunisie (BCT) envers le gouvernement s’élevaient à 13,9 milliards de dinars à la fin mai.

Ces créances résultent principalement des interventions de la BCT sur le marché dans le cadre de sa politique monétaire, notamment l’achat de bons du Trésor pour maintenir la liquidité bancaire et les taux d’intérêt.

En outre, l’État tunisien a été autorisé à emprunter 7 milliards de dinars auprès de la BCT, dont 4 milliards ont déjà été utilisés au cours du premier semestre 2024.

Concernant le remboursement des dettes, Ennaifer a indiqué que l’État n’aura pas de difficultés majeures. Des montants importants seront remboursés en octobre, notamment 55,4 millions de dinars le 11 octobre, 610 millions le 16 octobre, et 900 millions le 22 octobre, grâce à l’émission de nouveaux bons du Trésor. En outre, un prêt interne de 112 millions d’euros et 16 millions de dollars sera remboursé, et deux tranches de dettes extérieures envers le FMI, pour un total de 115,6 millions de dollars, seront honorées.

Le 10 octobre, 50 milliards de yens japonais seront également remboursés. En conclusion, Ennaifer a souligné que les pressions financières en octobre seront fortes, avec 3,65 milliards de dinars à rembourser, mais que l’État respectera ses engagements.