La première édition du concours “Prix Tounes Lik de la meilleure vidéo créative dans le secteur du tourisme”, vient d’être lancée par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), sous l’égide du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Ce concours, lancé à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale du Tourisme, vise, selon un communiqué de l’ONTT, à récompenser la meilleure vidéo promotionnelle qui mettra en lumière la diversité et la richesse de la Tunisie, en tant que destination touristique privilégiée.

Les jeunes talents du secteur audiovisuel, ainsi que tous les passionnés par la réalisation de vidéos publicitaires et promotionnelles et par la production de contenu pour les médias sociaux, peuvent participer à ce concours et réaliser un film promotionnel sur la Tunisie. Trois catégories de prix seront décernées pour 3 thématiques : Le Tourisme culturel, le Tourisme alternatif, le Tourisme saharien et oasien.

Par le lancement de ce concours, l’ONTT souhaiterait confirmer son engagement à promouvoir la créativité et le tourisme intérieur.