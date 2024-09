Le 30 septembre 2024, huit accords ont été signés entre le Groupe Chimique Tunisien (GCT) et plusieurs entreprises spécialisées dans le secteur de la construction et des travaux publics. Ces accords visent à accélérer l’achèvement de l’usine de triple superphosphate Mdhilla 2, située dans le gouvernorat de Gafsa, en Tunisie.

La cérémonie de signature a eu lieu au Palais du Gouvernement à la Kasbah en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet, de l’ambassadeur de Chine, Wang Lin, ainsi que de nombreux représentants des entreprises impliquées dans le projet. Le Premier ministre Kamel Madouri a supervisé l’événement, organisé dans le cadre des travaux de la Haute Commission pour l’accélération des projets publics.

Le projet Mdhilla 2 revêt une importance stratégique pour la Tunisie, notamment dans le secteur des mines et des engrais chimiques. Il vise à accroître la production nationale de superphosphate, avec une capacité annuelle prévue de 400 000 tonnes de superphosphate de haute qualité et 180 000 tonnes d’acide phosphorique concentré. Ce projet permettra également de renforcer la position de la Tunisie sur le marché mondial des engrais.

Bien que les travaux de construction aient atteint 99 % d’avancement, le projet a été stoppé le 20 janvier 2020. Grâce à plusieurs consultations et négociations entre les parties prenantes, les obstacles ont été levés, permettant la signature des accords nécessaires à la reprise des travaux.

Les entreprises signataires incluent plusieurs sociétés internationales, telles que la société chinoise “C-C”, responsable de l’unité de production d’acide sulfurique, ainsi que “Meri”, une société spécialisée dans la fusion et la filtration du soufre. Un consortium de sociétés tunisiennes, Socomenin SIECM, est chargé de l’unité de stockage de l’acide phosphorique et du raccordement entre les unités Mdhilla 1 et Mdhilla 2.

La Haute Commission pour l’accélération des projets publics a joué un rôle crucial dans l’avancement des négociations, ce qui permettra de finaliser rapidement le projet et de stimuler les exportations d’engrais chimiques. Ce projet devrait également générer de nouveaux emplois et renforcer la dynamique économique de la région de Gafsa.