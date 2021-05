Le ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines par intérim, Mohamed Boussaïd, estime impératif de trouver des solutions à même d’aider la société ” SOCOMENIN ” à surmonter ses difficultés financières. C’était lors d’une séance de travail tenue mardi 4 mai 2021 au ministère de l’Industrie et consacrée au suivi du dossier de ladite société.

L’objectif est de préserver la pérennité de l’activité de la société et de protéger ses emplois, indique un communiqué publié par le département de l’Industrie.

Un mémorandum sur la situation de la société a été élaboré à cette occasion, lequel sera présenté au prochain conseil ministériel.

Créée en 1975, SOCOMENIN, qui fait employer un milliers de personnes, est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie industrielle, la fabrication de constructions en acier et l’équipement d’usines actives dans les secteurs du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et celles exerçant dans la filière des industries agroalimentaires.