La Tunisie, l’Afrique du Sud, le Gabon, l’île Maurice et le Ghana restent les leaders dans la mise en œuvre de l’administration en ligne dans leurs régions respectives, selon l’« Enquête sur l’administration en ligne 2024 » : Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development » du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Ces pays tenaient ce même rang déjà à l’enquête de 2022.

Selon le site de la FIPA (Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur), la Tunisie conserve sa première place en Afrique du Nord, gagnant une position dans le classement continental pour atteindre la troisième place, après avoir été quatrième en 2022.

“Ces cinq pays se distinguent par leur indice de développement de l’administration en ligne (IDEG), qui dépasse la moyenne africaine de 0,4247 (sur une échelle de 1,0000). Leurs points forts résident dans l’infrastructure des télécommunications, le développement du capital humain et les services en ligne, qui se rapprochent de la moyenne mondiale de 0,6382”.

“En tant que leaders régionaux de l’e-gouvernance, ces pays sont un exemple pour les autres pays d’Afrique. Leurs progrès soulignent l’importance d’investir dans l’infrastructure numérique, le capital humain et l’amélioration des services en ligne”.