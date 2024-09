Le projet tunisien “Plateforme Vénus : Digitalisation et Médiation Culturelle au Palais Ennejma Ezzahra” a été retenu parmi 18 projets sélectionnés dans la shortlist dévoilée par le comité du Jury pour le Prix ICCROM-Sharjah “Bonnes pratiques en conservation et gestion du patrimoine culturel dans le monde arabe 2023-2024”, a annoncé samedi sur sa page le Centre régional de l’ICCROM (Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels) -Sharjah (Emirats arabes Unis).

Cette quatrième édition du Prix met à l’honneur des projets exemplaires et exceptionnels en matière de conservation et de gestion du patrimoine culturel dans la région arabe. Les 18 projets retenus dans la shortlist proviennent de la Tunisie, Bahreïn, Egypte, Liban, Libye, Oman, la Palestine, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Syrie, les Emirats Arabes Unis et du Yémen. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie prévue en novembre prochain.

Le comité du jury, composé de six experts issus des domaines de la culture, du patrimoine et de l’architecture, regroupe notamment l’architecte tunisienne Najet Hedhly, spécialisée dans le développement durable et la conservation du patrimoine.

Le Prix ICCROM-Sharjah pour les bonnes pratiques en matière de conservation et de gestion du patrimoine culturel dans le monde arabe est une distinction biennale, décernée par le Centre régional ICCROM-Sharjah, visant à récompenser les projets innovants dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel dans les pays arabes.

