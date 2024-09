Lancé le 21 juin 2024 au Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said (Banlieue nord de Tunis), en marge de la célébration de la Fête de la Musique, ce projet, “Plateforme Vénus : Digitalisation et Médiation Culturelle au Palais Ennejma Ezzahra”, financé par le CMAM (Centre des musiques arabes et méditerranéennes) est le fruit d’une collaboration entre experts en technologie et en conservation du patrimoine, une équipe passionnée dont le but ultime étant la valorisation du patrimoine du palais Ennejma Ezzahra.

Il a pour objectif de transformer l’expérience des visiteurs grâce à la digitalisation complète des collections du palais et de ses espaces en tenant compte de l’accessibilité des personne non voyantes ou mal voyantes. Il s’agit d’une initiative pionnière, visant à rendre l’histoire et la culture accessibles à tous, tout en préservant et valorisant notre riche patrimoine.

L’appellation de la plateforme « Vénus » est choisie en référence à l’Etoile Venus qui n’est autre que Ennejma Ezzahra, à l’instar de “Virgile” pour l’Institut National du Patrimoine en Tunisie ainsi que des grandes plateformes dans le monde notamment “La Joconde” pour la plateforme des musées de France.

Ce projet entamé depuis près d’un an, offre un accès inédit aux espaces et aux collections numérisées du palais, permettant aux visiteurs, chercheurs et amateurs d’histoire de découvrir les trésors du Palais Ennejma Ezzahra de manière interactive et immersive.

En effet, le parcours de visite a été repensé pour intégrer des technologies modernes et inclusives grâce à une signalétique avec QR Codes placés stratégiquement pour permettre aux visiteurs de scanner et d’obtenir instantanément des informations détaillées sur les objets exposés via leur smartphone.

Afin de garantir l’accessibilité aux personnes malvoyantes, des plaques en braille sont installées le long du parcours. La visite est enrichie par des photographies historiques offrant un regard nostalgique sur le passé du palais et de ses innombrables collections.