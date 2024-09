Nombre de mesures ont été prises lors du Conseil des ministre tenu à la Kasbah, jeudi 26 septembre. Parmi les plus importantes, l’adoption d’un projet de décret pour accélérer les procédures touchant aux grands projets d’investissements publics et visant à mettre fin aux blocages réglementaires et administratifs qui ralentissent leur réalisation.

Le but est de les réaliser dans de meilleures conditions dans la transparence et en assurant une gouvernance saine, de renforcer les capacités compétitives des entreprises tunisiennes et d’améliorer l’attractivité du site Tunisie.

Le Conseil des ministres a aussi adopté un projet de loi approuvant un nouveau prêt de la BAD pour le financement de projets dans l’agroforesterie et dans la réhabilitation des écosystèmes forestiers et pastoraux dégradés.

Un autre projet de loi a été adopté pour l’approbation d’une ligne de financement avec le Fonds international du développement agricole orienté vers le projet Dynamo, un projet agricole intégré dans l’agriculture de montagne du Nord-Ouest du pays. Les projets cités plus haut visent à créer une dynamique socioéconomique dans les gouvernorats de Beja, Jendouba, le Kef, Siliana, et la zone montagnarde de Bizerte.

A.B.A