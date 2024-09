Entre le 23 et le 26 septembre 2024, UN-Habitat Tunisie a accueilli une délégation d’Alwaleed Philanthropies pour conclure un projet de gestion des déchets dans les régions de Sousse et Beni Khalled. Ce projet, réalisé entre 2023 et 2024, visait à améliorer la gestion des déchets solides et l’environnement urbain, tout en renforçant la santé publique et en intégrant cette gestion au développement économique local.

La visite a commencé à Beni Khalled, dans le gouvernorat de Nabeul, où l’équipe d’Alwaleed Philanthropies a observé une démonstration de compostage dans une école locale. Ils ont également assisté à une exposition mettant en lumière la valorisation des déchets d’agrumes, avec un accent particulier sur le travail des artisanes locales. Ces initiatives visent à promouvoir des solutions écologiques tout en impliquant activement les communautés locales.

Le 25 septembre, à Sousse, la délégation a rencontré les “Moujaddidin”, collecteurs informels de déchets, pour mieux comprendre leurs besoins et les avantages qu’ils ont tirés du projet. Cette interaction a mis en évidence le rôle essentiel de ces collecteurs dans la gestion durable des déchets et l’amélioration des conditions locales.

UN-Habitat Tunisie et Alwaleed Philanthropies ont réaffirmé leur engagement envers une gestion responsable et durable des déchets, ainsi que leur volonté de continuer à soutenir les communautés locales. L’accent est mis sur une inclusion urbaine qui ne laisse personne de côté, notamment les migrants et les sans-abris, considérés comme des acteurs clés dans le processus de développement et de cohésion communautaire.

Ce projet symbolise la collaboration fructueuse entre les institutions internationales et les acteurs locaux pour faire face aux défis environnementaux et sociaux en Tunisie, tout en intégrant des pratiques innovantes et durables. (D’après communiqué)