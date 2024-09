Depuis plus de quatre décennies, Alwaleed Philanthropies a soutenu et dépensé plus de 4,4 milliards de dollars pour le bien-être social et a initié plus de 1 000 projets dans plus de 190 pays, gérés par 10 femmes saoudiennes, touchant plus d’un milliard de bénéficiaires dans le monde, sans distinction de genre, de race ou de religion.

Alwaleed Philanthropies collabore avec divers partenaires philanthropiques, gouvernementaux et non gouvernementaux pour lutter contre la pauvreté, autonomiser les femmes et les jeunes, développer les communautés, fournir une aide en cas de catastrophe, et promouvoir la compréhension culturelle à travers l’éducation.

Elle cherche à construire des ponts pour un monde plus compatissant, tolérant et ouvert.

AL Walid Ben Talal

Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud (arabe : الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود), ou plus simplement Al-Walid (en anglais Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud) est un prince et homme d’affaires saoudien né le 7 mars 1955 à Riyad. Fils de Talal ben Abdelaziz Al Saoud, surnommé le « prince rouge », il est le petit-fils d’Ibn Saoud, fondateur de l’Arabie saoudite et de Riyad es-Solh, l’un des pionniers de l’indépendance du Liban.

En juin 2021 sa fortune est estimée par Bloomberg à 19,1 milliards de dollars et fait de lui la 103e personne la plus riche du monde.