Le gouvernement gabonais de la transition, par l’entremise de la direction générale de la statistique, organisera du 4 au 20 octobre 2024 le Recensement général de la population et de l’habitation, a rapporté mardi la radio nationale.

En application des Hautes instructions du chef de l’Etat de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations Unies, le Gabon réalise son septième recensement général de la population et de l’habitation du 4 au 20 octobre.

Il concerne l’ensemble de la population vivant au Gabon. Les populations recensées sont l’ensemble des personnes résidant dans la République gabonaise quelles que soient leur nationalité et leur situation de séjour.

Selon les organisateurs, le recensement général de la population vise à recueillir des informations démographiques précises et à jour, permettant aux autorités de mieux comprendre la structure de la population, ses besoins et ses caractéristiques.

Le recensement général de la population fournit des informations détaillées sur la composition de la population en termes d’âge, de sexe, d’éducation, d’emploi, de santé, et d’autres facteurs clés.

Ces données sont nécessaires notamment pour élaborer des politiques publiques adaptées en matière de répartition des ressources et de développement urbain et rural. Et ce pour répondre aux besoins spécifiques des différentes couches de la population, d’après les mêmes sources.

L’objectif général du gouvernement est de produire et diffuser des données démographiques et socio-économiques actualisées, pertinentes et fiables, pour contribuer efficacement à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques et programmes de développement.

Actuellement, des agents cartographes sont en formation dans trois pôles de formation dans trois grandes villes à savoir Libreville, Port Gentil et Franceville.

Par ailleurs, les activités de sensibilisation sont lancées en vue de préparer la collecte des données relatives à la cartographie censitaire sur l’ensemble du territoire national.