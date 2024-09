Les professionnels du secteur de la pêche ont appelé à accélérer la régularisation de la filière de construction de bateaux de pêche, ainsi qu’à résoudre les problèmes des procédures avec les services de la marine marchande, et ce, lors d’une réunion tenue le 18 septembre, au sein de l’UTAP.

A cette occasion, le président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Noureddine Ben Ayed, a appelé l’autorité de tutelle à adopter une approche participative, dans la résolution des problèmes du secteur, tout en veillant à impliquer l’organisation agricole dans la prise de décisions.

Les professionnels de la pêche ont appelé, également, à la révision du cahier de charge relatif à la pêche à la charfiya (cette dernière est constituée d’une série de barrières infranchissables faites en palmes plantées au fond de l’eau) et la réduction de la période de repos biologique dans le lac de Tunis de 6 mois à 3 mois, ainsi que la généralisation du programme de repos biologique à d’autres régions et domaines d’activités.

Ils ont recommandé, en outre, d’octroyer aux petits pêcheurs des subventions, d’exploiter de nouvelles zones pour la pêche des palourdes, à résoudre les problèmes en rapport avec les activités de l’aquaculture et de la pêche dans les barrages.

Par ailleurs, ils ont souligné la nécessité d’aménager les ports de pêche et de les doter des services portuaires nécessaires (eau, électricité…), ainsi que de faire face aux deux fléaux de la pollution marine et de la pêche arbitraire.Ils ont recommandé, aussi, de remédier aux déficiences techniques du système de surveillance par satellite, et de mettre à jour les cartes maritimes, ainsi que de réviser des quantités d’approvisionnement en carburant, en accordant aux professionnels des quantités répondant aux exigences de leur activité.

Ils ont réitéré, de même, l’impératif de la révision des mesures unilatérales prises par l’autorité de tutelle dans le secteur de la pêche du thon rouge, notamment l’annulation de l’article 17 de la loi de finances 2024, outre la révision du système de couverture sociale pour les marins-pêcheurs et l’actualisation des programmes de formation et de recyclage dans ce domaine.