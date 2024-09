Le ministère russe des Affaires étrangères s’est félicité de l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU (AGNU) d’une résolution appelant à mettre fin à l’occupation de l’entité sioniste des territoires palestiniens, notant qu’un tel pas contribuera à “coup sûr” à la reconnaissance par la communauté internationale du caractère illégal de l’occupation de la Palestine.

“L’adoption par l’AGNU d’une résolution sur la fin de l’occupation des territoires palestiniens est un pas important vers la reconnaissance par la communauté internationale du caractère illégal des pratiques de l’entité sioniste, et cela contribue à faire progresser les efforts visant à élaborer des mesures allant dans le sens du respect du droit international et de mettre fin à une période de l’occupation la plus longue dans l’histoire moderne”, a écrit le ministère russe dans un communiqué rendu public vendredi.

Mercredi, l’AGNU avait adopté un projet de résolution soumis par l’Etat de Palestine, appelant l’entité sioniste à mettre fin à sa “présence illégale dans le territoire palestinien occupé dans les 12 mois”.

Le texte, qui fait suite à l’avis de la Cour internationale de Justice de juillet sur l’occupation sioniste, a été adopté par 124 voix pour, 14 voix contre et 43 abstentions.

Le projet de résolution débattu depuis mardi par les 193 Etats membres de l’ONU fait suite à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) qui en juillet, se penchant sur l’occupation sioniste depuis 1967 à la demande de l’Assemblée générale, avait estimé que la présence continue de l’entité sioniste dans le Territoire palestinien occupé est illicite et que l’occupant est dans l’obligation d’y mettre fin dans les plus brefs délais.