Le film “Asfour Jenna” de Mourad Ben Cheikh, coproduction tuniso-italienne, sortira dans les salles Au cinéma à partir du mercredi 25 septembre 2024.

Cette fiction est une coproduction de Cinétéléfilms, Alfa Multimedia et Le 15-SARL, avec le soutien du Centre du cinéma et de l’image (CNCI) et de la Fondation Apulia Film Commission (AFC), Puglia FSR FSE (Italie). Il est distribué en Tunisie par Arts Distribution.

Ce nouveau film (1h31), écrit et réalisé par Mourad Ben Cheikh, est une adaptation libre de « La marmite d’Ayoub » de Mohamed Ridha Ben Hammouda, un roman de 320 pages paru en 2018. « Dans ce troisième roman, Ben Hamouda nous invite à réfléchir sur la notion du bonheur dont « la quête renaît quand la barque chavire, le sol se dérobe et la vue se lézarde», peut-on lire sur le site de son éditeur, « Sud éditions ».

L’acteur italien Nicola Nocella et l’actrice tunisienne Amal Mannai sont à l’affiche de cette comédie portée par un casting réunissant Yahya Feidi, Riadh Hamdi, Slim Dhib, Adib Hamdi, Mounira Zakraoui, Mourad Gharsalli, Jamal Madani, Ichrak Matar, Chekra Rammeh et Fatma Felhi.

“Asfour Jenna” relate l’histoire d’ “Amadeus, 45 ans, est un antiquaire en Italie. Une passion irrésistible et inattendue le lie à Betty, une jeune tunisienne de 28 ans. Amadeus la rejoint en Tunisie pour l’épouser et pouvoir la ramener avec lui en Italie. La famille de Betty impose des conditions à son gendre follement amoureux. Changement de nom, de religion et surtout la circoncision.

La musique du film est l’œuvre du célèbre compositeur et musicien Rabii Zammouri connu pour ses multiples collaborations à travers des compositions pour des films, séries et feuilletons télévisés.

L’équipe technique est composée de Giorgio Giannoccaro (image), Anas Saadi (montage), Trek Tiba, Amel Gamaoun, Gianfranco Tortora (son) et Sophie Abdelkefi (décors).

Né le 29 janvier 1964 à Tunis, Mourad Ben Cheikh est un réalisateur pour le cinéma et la télévision. Il est également enseignant à l’Ecole supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de Gammarth (ESAC).

Après avoir fait des études à l’Ecole des Beaux arts de Tunis, il a poursuivi sa formation en cinéma à Bologne, en Italie, où il a approfondi sa passion pour la réalisation. Son œuvre est marquée par un engagement politique et social fort, notamment à travers son documentaire emblématique « Plus jamais peur » (2011) qui traite des bouleversements la révolution tunisienne et des espoirs des Tunisiens après la révolution et la chute de Zine Elabidine Ben Ali.

En plus de son travail pour le cinéma documentaire, notamment son film « Mare Nostrum » (2007), Mourad Ben Cheikh est également l’auteur de plusieurs séries télévisées en Tunisie, mettant en lumière les réalités sociales du pays. Parmi ses œuvres pour la télévision tunisienne, on cite la série ramadanesque «Ouled el Ghoul», diffusée en 2021. Auparavant, il avait mis en scène une production pour Canal+Horizons, «Fondeq el-ghalla» qui est un magazine TV datant de 1998-1999, en plus d’une série documentaire de 5 épisodes qui s’intitule “Histoires en Méditerranée” (2004-2005).

L’avant-première de “Asfour Jenna” a eu lieu ce vendredi 20 septembre 2024 à 19h au Ciné Théâtre Le Rio. Le film est diffusé en version originale sous titrée en français.