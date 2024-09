Le Salon de l’Économie Verte, de la Finance Responsable et du Développement Durable se tiendra les 24 et 25 octobre 2024, au siège de l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), à Tunis.

Cet événement, qui réunira des experts, des entrepreneurs et des investisseurs tunisiens et étrangers, ambitionne de devenir un carrefour de réflexion et d’action pour la transition vers une économie plus durable et inclusive, indique l’UTICA, dans un communiqué.

Il mettra aussi en lumière l’importance de l’intégration des pratiques durables dans l’économie tunisienne à travers plusieurs thématiques essentielles, dont la finance responsable, la gouvernance environnementale, et le développement des industries propres.

Des panels de discussions autour de la transformation économique, de la finance durable, et des perspectives pour l’économie verte sont au programme de cet évènement, dont l’un des objectifs est de contribuer à l’accélération de la transition vers une économie verte, résiliente et éco-responsable.

Les participants auront également l’occasion d’assister à des ateliers pratiques et à des sessions de réseautage avec des experts locaux et internationaux et aussi de prendre connaissance, à travers des expositions, des initiatives pionnières dans le développement durable.

Il s’agit également, selon les organisateurs de sensibiliser aux enjeux d’Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG), et ceux liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Avec la mise en place de sa Stratégie de neutralité carbone à l’horizon 2050 et ses avancées en matière d’Objectifs de Développement Durable (ODD), la Tunisie ambitionne de se positionner comme un acteur clé dans la région pour promouvoir l’économie verte. “Le Salon de l’Économie Verte, de la Finance Responsable et du Développement Durable Salon se veut un levier pour accélérer cette dynamique en fédérant les efforts de tous les intervenants, qu’ils soient nationaux ou internationaux”, estime l’UTICA.