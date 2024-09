la Nuit des Chercheurs Européens “TWISE Night” à l’ Institut Français de Sousse

L’Association de la Recherche Scientifique et de l’Innovation en Informatique (ARSII), en partenariat avec l’Association Tunisienne de Développement Durable, la Recherche en Action (REACT) et quatre prestigieuses universités tunisiennes (l’Université de Sfax, l’Université_de_Carthage, l’Université de Sousse et l’Université de Monastir) organise la Nuit des Chercheurs Européens intitulée “TWISE Night” le Vendredi 27 septembre 2024 à l’ Institut Français de Sousse.

Plongée dans la surprise et l’insolite, La Nuit des Chercheurs Européens, grâce au projet TWISE Night, offre la possibilité de dialoguer avec des scientifiques dans une ambiance festive et conviviale, tout en découvrant la science sous un angle nouveau, grâce à des méthodes pédagogiques innovantes.

Cet événement incontournable dédié à la diffusion de la culture scientifique, se déroulera ainsi que dans 22 autres pays à travers le monde.

C’est une soirée exceptionnelle qui vous permet de rencontrer des chercheurs de divers horizons dans plus de 400 sites à travers 23 pays. Dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) du programme Horizon Europe, la Tunisie a l’honneur d’être le seul représentant du continent africain associé à cet événement. L’objectif est de Rendre la science accessible à tous, de manière originale et innovante.