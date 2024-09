Dans le cadre de ses objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, et à la suite des mesures annoncées à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’IFAB en mars 2024, la FIFA lance sa campagne de sensibilisation Suspecter et protéger : aucun match ne mérite que l’on joue avec sa santé », en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cette campagne vise à sensibiliser l’opinion sur les commotions cérébrales, un traumatisme crânien auquel tous les joueurs sont exposés. Elle a reçu l’appui des joueurs, joueuses, entraîneurs et médecins d’équipe dans le monde entier.

Issue de longs échanges entre la sous-division Médical de la FIFA et les experts en santé cérébrale de l’OMS, la campagne « Suspecter et protéger » a pour objectif d’améliorer la reconnaissance des symptômes chez les joueurs, les joueuses, les entraîneurs et le personnel médical, ainsi qu’auprès du grand public. La campagne souligne que ces symptômes peuvent apparaître jusqu’à 72 heures après le choc et propose des conseils sur la façon de revenir au jeu en toute sécurité après une commotion cérébrale potentielle ou avérée. Ces ressources sont spécialement conçues pour renforcer les capacités des équipes nationales, des clubs et des championnats professionnels, ainsi que des acteurs du football amateur et de base.

La promotion de la campagne « Suspecter et protéger » sera déployée à l’échelle mondiale sur tous les canaux de communication de la FIFA. Des ressources pédagogiques seront également mises à la disposition des 211 associations membres de la FIFA afin qu’elles les partagent à tous les niveaux (national, régional et local).