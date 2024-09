Accompagné par le talentueux pianiste Bassem Makni, Mahdi Dhaker donnera un récital de violon le 22 septembre 2024 à 18h00 au Théâtre des Jeunes Créateurs à la Cité de la Culture Chedly Klibi.

Le programme de ce concert “Jeunes virtuoses tunisiens” où la virtuosité et les plus grandes œuvres du répertoire classique seront au rendez-vous mettra en lumière des compositions des plus emblématiques à travers les siècles.

Mahdi Dhaker interprétera la “Sarabande” de la “Partita BWV 1004” de Johann Sebastian Bach, compositeur allemand du 18e siècle.

Suivra la célèbre “Sonate pour piano et violon FWV 8” en La majeur de César Franck, un compositeur belge du 19e siècle, ainsi que la Sonate Op. 27 n°2 “Obsession” d’Eugène Ysaye, violoniste compositeur et chef d’orchestre belge du 20e siècle.

Le programme inclura également la touchante “Sérénade” de Franz Schubert, compositeur autrichien du 19e siècle, ainsi que le “Concerto pour violon op. 26, 3ème mouvement” de Max Bruch, compositeur allemand du 19e siècle.

Enfin, pour conclure sur une note de rêve et de douceur, le programme prévoit “Après un rêve” du pianiste et compositeur français Gabriel Fauré.