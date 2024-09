La direction de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a informé de la prolongation des délais d’inscription des films candidats aux compétitions officielles des longs et courts métrages, fiction et documentaire, de Ciné Promesse, Cinéma du Monde, ainsi que des projets de films à la section Carthage Pro (ateliers Chabaka et Takmil) jusqu’au 25 septembre 2024.

Les films, rappelle la même source, doivent être inscrits obligatoirement sur httpss://www.jcctunisie.org/.

Il est à rappeler que la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage se tiendra du 14 au 21 décembre 2024.