Ce lundi 16 septembre, la Tunisie connaîtra un temps variable. Si le ciel sera globalement dégagé, des nuages passagers viendront assombrir le ciel, notamment sur les régions côtières du Nord où quelques ondées sont à prévoir.

Les vents seront assez soutenus, soufflant de secteur ouest au Nord et au Centre, et d’est au Sud. Les côtes seront particulièrement exposées avec des vents forts à très forts, rendant la mer très agitée, voire houleuse au Nord et agitée à moutonneuse sur le reste du littoral.

Les températures seront agréables, oscillant entre 26 et 31 degrés dans la majeure partie du pays. Les habitants des hauteurs ouest pourront profiter de températures plus fraîches, aux alentours de 24 degrés, tandis que le Sud-ouest sera le plus chaud avec des valeurs comprises entre 30 et 34 degrés.