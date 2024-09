Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) vient d’annoncer qu’il conduira une délégation tunisienne de visiteurs professionnels à la 27ème édition de la Foire Internationale ECOMONDO qui se tiendra du 5 au 8 novembre 2024 à Rimini en Italie.

ECOMONDO réunit sur une plateforme unique tous les acteurs de l’économie circulaire. C’est l’événement de pointe pour la zone Euro-méditerranéenne pour ce qui concerne les technologies innovantes, les services et les solutions industrielles liés à l’économie verte et à l’économie circulaire.

ECOMONDO 2024, abordera plusieurs thèmes dont le Big data, l’intelligence artificielle et les systèmes prédictifs pour la transition écologique et la gestion des effets du changement climatique, la nouvelle économie spatiale pour la surveillance de l’environnement et l’observation de la terre, l’agriculture 4.0 pour maximiser les rendements et protéger les cultures, l’exploitation minière urbaine pour récupérer des matériaux précieux et critiques à partir des déchets d’équipements électriques et électroniques.

La nouvelle édition sera, par ailleurs, axée autour de six macro-domaines clés à savoir les déchets comme ressources, le cycle de l’eau et l’économie bleue, la bioénergie et l’agriculture, la bio-économie circulaire et régénérative, l’assainissement des sites et des sols, la surveillance et le contrôle environnemental. Au cours du salon, des prix sont décernés pour récompenser des contributions exceptionnelles dans divers domaines.

Les entreprises participantes auront ainsi l’occasion de découvrir les dernières solutions technologiques, de rencontrer les acteurs clés de la transition écologique, d’établir des réseaux et de discuter de l’orientation future de l’industrie verte. La participation de la délégation tunisienne à Ecomondo 2024, sera en partie financée par la partie italienne et facilitée par le CITET.

Pour plus d’informations, les professionnels intéressés peuvent envoyer leur lettre de manifestation d’intérêt au CITET à l’adresse : ae.zn@citet.nat.tn