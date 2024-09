Le marché de gros de Bir El Kassaa a récemment connu des fluctuations notables dans les prix et l’approvisionnement des principaux produits de base, en particulier pour les fruits et légumes. Selon l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), à la date du 13 septembre 2024, une augmentation significative a été observée dans les prix de certains fruits par rapport à l’année précédente.

Les poires affichent une hausse de 71 % atteignant 6 DT/kg, tandis que les pommes ont augmenté de 50 % à 3 DT/kg. Les prix des grenades et des pêches ont également progressé de 33 %, s’établissant à respectivement 2 DT/kg et 4 DT/kg.

Cependant, certains fruits, comme les melons (1 DT/kg) et les raisins (4 DT/kg), ont vu leurs prix se stabiliser sur la même période. Il est à noter que cette hausse de prix pour certaines variétés s’explique en partie par une offre limitée, notamment pour les poires (-53%), les pêches (-38%) et les pommes (-36%). En revanche, l’approvisionnement en grenades a bondi de 200 %, tandis que celui des raisins a augmenté de 23 %.

Pour les légumes, l’ONAGRI rapporte une augmentation des prix pour certaines variétés. Les oignons ont enregistré une hausse de 25 %, atteignant 1 DT/kg, tandis que les concombres et les courges ont vu leur prix grimper de 100 % (2 DT/kg) et 205 % (5,5 DT/kg) respectivement. À l’inverse, les prix de certains légumes ont baissé. Les tomates, par exemple, ont chuté de 58 %, se vendant à 700 millimes/kg, les poivrons doux de 23 % (1 DT/kg), et les pommes de terre de 9 % (1,450 DT/kg).

En termes d’approvisionnement, une augmentation considérable a été observée pour la majorité des légumes, notamment une hausse de 75 % pour les tomates et de 100 % pour les oignons. Toutefois, la quantité de courges disponibles sur le marché a chuté de 82 % en l’espace d’un an.

Concernant les poissons, deux espèces ont été mises en lumière par l’ONAGRI : le prix des sardines a baissé de 44 %, atteignant 3,215 DT/kg, tandis que le prix des pataclets a connu une hausse spectaculaire de 284 %, passant de 2,600 DT/kg en septembre 2023 à 10 DT/kg actuellement.