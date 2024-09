La Cour constitutionnelle a proclamé, samedi, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat, suite à sa victoire à la Présidentielle du 7 septembre 2024 avec 84,30% des suffrages exprimés.

Il est mentionné dans la proclamation des résultats définitifs de l’élection du président de la République, par le président du Conseil constitutionnel, M. Omar Belhadj, qu’en vertu de la décision numéro 7 de la Cour constitutionnelle du 12 septembre 2024 concernant le recours contre les résultats provisoires introduit par le représentant du candidat Hassani Cherif Abdelaali pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP) et en vertu de la décision numéro 8 de la Cour constitutionnelle du 12 septembre 2024 concernant le recours contre les résultats provisoires introduit par le représentant du candidat Aouchiche Youcef pour le Front des forces socialistes (FFS), et après avoir écouté les membres rapporteurs, examiné différents documents électoraux, y compris les bulletins nuls et les procurations, et rectifié les erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle est parvenue aux résultats définitifs suivants :

Nombre total d’électeurs inscrits à l’intérieur du pays et à l’étranger : 24.351.551

Nombre total d’électeurs votants : 11.226.065

Taux global de participation : 46,10%

Bulletins nuls : 1.764.637

Suffrages exprimés : 9.461.428

Majorité absolue : 4.730.715

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

M. Tebboune Abdelmadjid a recueilli 7.976.291 voix, soit 84,30 %

% M. Hassani Cherif Abdelaali a recueilli 904.642 voix, soit 9,56 %

% M. Aouchiche Youcef a recueilli 580.495 voix, soit 6,14%.

Considérant qu’en vertu de l’article 85 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs et considérant que le candidat Tebboune Abdelmadjid a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés des électeurs, la Cour constitutionnelle proclame M. Tebboune Abdelmadjid président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat. Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment, conformément à l’article 89 de la Constitution.

La présente proclamation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. (Source : APS)