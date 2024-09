Aujourd’hui, suite à un recours déposé par Mondher Zenaidi, candidat à l’élection présidentielle, le Tribunal Administratif a pris une décision qui pourrait bien bouleverser le calendrier électoral. En effet, Mondher Zenaidi avait précédemment sollicité l’appui du tribunal pour la mise en œuvre d’une décision antérieure concernant sa réintégration dans la liste des candidats à la présidence, décision qui avait déjà été prise mais qui n’avait pas encore été exécutée.

Le Tribunal Administratif a donc tranché en sa faveur et ordonné son inclusion dans la course présidentielle. Cette décision intervient à un moment crucial, alors que la campagne électorale est déjà bien avancée et que le calendrier était initialement fixé. Toutefois, le tribunal a jugé que le droit de Mondher Zenaidi de se présenter devait primer, même si cela impliquait de réajuster l’agenda électoral.

L’ajout de ce candidat à la liste officielle des prétendants pourrait avoir un impact significatif sur le déroulement de la campagne, mais aussi sur les perspectives des autres candidats. Le réaménagement du calendrier pourrait ainsi soulever des questions quant à l’organisation pratique des élections, mais aussi quant à l’équité de la compétition électorale. Il est encore incertain de savoir si d’autres candidats ou partis réagiront à cette décision, mais elle est déjà perçue comme un tournant dans la campagne actuelle.

Texte en arabe de la décision du Tribunal Administratif

