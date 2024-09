Tunis a vibré au rythme de la contestation ce vendredi. Des centaines de citoyens, principalement des jeunes, se sont rassemblés dans les rues de la capitale pour exprimer leur mécontentement face à la situation politique actuelle et défendre leurs droits et libertés.

Le cortège, parti de la place de la République, a parcouru les principales artères de la ville, notamment l’avenue Habib Bourguiba, cœur de la révolution tunisienne. Les manifestants, entourés d’un important dispositif sécuritaire, ont scandé des slogans appelant à la libération des détenus d’opinion, à la suppression du décret-loi 54 et à la défense de l’État de droit.

Cette mobilisation fait suite à la création du Réseau tunisien pour la défense des droits et libertés, une coalition d’associations et de partis politiques de l’opposition. Les organisateurs dénoncent notamment les atteintes aux libertés individuelles et collectives, ainsi que le climat de répression qui règne en Tunisie.

La participation massive des jeunes à cette manifestation témoigne de leur attachement aux valeurs démocratiques et de leur volonté de s’engager pour un avenir meilleur. Plusieurs représentants de partis politiques et d’organisations de la société civile ont également pris part à ce mouvement de protestation.

Cette manifestation intervient à quelques semaines des élections présidentielles et s’inscrit dans un contexte de tensions politiques accrues. Elle souligne l’importance de la défense des droits et des libertés pour l’avenir de la Tunisie.